Мирра Андреева вернулась на рекордную ступень в рейтинге WTA

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Россиянка Мирра Андреев поднялась на шестое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована в понедельник на сайте организации.

18-летняя спортсменка теперь занимает шестое место. Это – рекордная для нее позиция, впервые Андреева стала шестой ракеткой планеты в марте текущего года.

В рейтинге Андреева опередила американку Мэдисон Киз, которая опустилась с шестого на седьмое место.

Статус первой ракетки мира сохранила белоруска Арина Соболенко. Сразу три теннисистки приблизились к ней, поднявшись каждая на одну строчку: Коко Гауфф, Джессика Пегула (обе – США), Жасмин Паолини (Италия). Все они опередили опустившуюся со второго на пятое место Игу Швентек (Польша).

На прошлой неделе в Риме завершился турнир категории WTA 1000. Ее победительницей стала Паолини, выигравшая в финале у Гауфф. Из россиянок дальше всех по турнирной сетке, до четвертьфинала, прошли Андреева и Диана Шнайдер (№11 мирового рейтинга).