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Хоккеисты молодежного "Спартака" выиграли Кубок Харламова МХЛ

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Молодежная хоккейная команда "Спартак" стала обладателем Кубка Харламова МХЛ, выиграв серию у соперников из петербургского СКА-1946.

В воскресенье спартаковцы на своем льду обыграли СКА-1946 со счетом 6:2 (0:0, 3:1, 3:1).

Счет в серии до четырех побед стал 4-3 в пользу "Спартака".

По ходу серии "Спартак" выиграл первые три матча, однако досрочно ее выиграть не смог: соперник ответил также тремя победами подряд.

СКА Спартак хоккей СКА-1946 Re Кубок Харламова
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