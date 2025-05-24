Хоккеисты молодежного "Спартака" выиграли Кубок Харламова МХЛ

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Молодежная хоккейная команда "Спартак" стала обладателем Кубка Харламова МХЛ, выиграв серию у соперников из петербургского СКА-1946.

В воскресенье спартаковцы на своем льду обыграли СКА-1946 со счетом 6:2 (0:0, 3:1, 3:1).

Счет в серии до четырех побед стал 4-3 в пользу "Спартака".

По ходу серии "Спартак" выиграл первые три матча, однако досрочно ее выиграть не смог: соперник ответил также тремя победами подряд.