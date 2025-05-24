Футболист "Спартака" Угальде стал лучшим бомбардиром чемпионата России

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Нападающий "Спартака" Манфред Угальде забил наибольшее число голов в завершившемся в субботу чемпионате России-2024/25 по футболу.

На счету костариканца 17 голов в 29 матчах. Все точные удары спортсмен провел с игры.

На втором месте в споре бомбардиров разместился форвард "Рубина" Мирлинд Даку: в 26 матчах албанец провел 15 голов (три – с пенальти).

В тройку лучших также попал полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков – 14 (четыре – с пенальти) голов в 29 матчах.