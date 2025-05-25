"Флорида" выиграла третий матч у "Каролины" в полуфинальной серии Кубка Стэнли

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Флориды" победили "Каролину" в третьем матче серии 1/2 финала розыгрыша Кубка Стэнли НХЛ.

Встреча на льду "Флориды" завершилась со счетом 6:2 в пользу хозяев.

Ворота обеих команд защищали россияне. Сергей Бобровский из "Флориды" отразил 23 броска из 25, Петр Кочетков из "Каролины" - 22 из 28.

Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу "Флориды", она – действующий обладатель Кубка Стэнли.