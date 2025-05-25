ОКР не получал уведомлений от МОК по недопуску сборной России по хоккею на ОИ

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - МОК не давал новых рекомендаций по вопросу допуска сборной России по хоккею на Олимпийские игры-2026, заявили в пресс-службе Федерации хоккея России.

"По информации ФХР, у Олимпийского комитета России нет уведомлений от Международного олимпийского комитета об участии национальной сборной России по хоккею", - говорится в сообщении.

"Вопрос об этом будет решен позднее", - добавили в ФХР.

В воскресенье шведские СМИ, ссылаясь на главу Международной федерации хоккея Люка Тардифа сообщили, что МОК якобы уведомил ОКР о недопуске российских хоккеистов на Игры.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.