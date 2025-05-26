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Сборная США впервые с 1960 года выиграла чемпионат мира по хоккею

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной США обыграли Швейцарию в финальном матче чемпионата мира-2025.

Матч в Стокгольме завершился со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу американцев. Победитель определился в овертайме, на третьей минуте которого шайбу забросил Тэйг Томпсон.

Золото чемпионата мира сборная США выиграла в третий раз, до этого победителем ЧМ она становилась в 1933 и 1960 годах. Также на счету американцев до девять серебряных и бронзовых медалей.

Что касается сборной Швейцарии, она в пятый раз стала серебряным призером, восемь раз завоевывала бронзу.

Бронзовым призером ЧМ-2025 стала Швеция, в матче за третье место со счетом 6:2 победившая Данию.

Сборные России и Белоруссии участия в ЧМ не принимали из-за санкций Международной федерации хоккея (ИИХФ).

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