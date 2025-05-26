Объявлены составы на полуфиналы "Кубка Победы-2025" по боксу

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Второй этап четвертого розыгрыша "Кубка Победы" пройдет 29 мая в Саранске, на этой стадии состоятся полуфинальные поединки.

За выход в Суперфинал поборются "Кама" (боксеры из Приволжского федерального округа) и "Ленинград" (Санкт-Петербург и Северо-Западный ФО), а вторую полуфинальную пару составят "Баку" и "Тула" (Центральный ФО).

Состав участников на второй этап "Кубка Победы-2025"

"Баку" - "Тула"

До 58 кг: Залимхан Сулейманов ("Баку") – Виталий Бойцов (Балашиха, "Тула);

До 65 кг: Заур Гахраманов ("Баку") – Саидамир Салохидинов (Ивантеевка, "Тула");

До 73 кг: Саиджамшид Джафаров ("Баку") - Сергей Собылинский (Белгород, "Тула");

До 80 кг: Мурад Аллахвердиев ("Баку") - Никита Воронов (Белгород, "Тула");

Свыше 86 кг: Махаммад Абдуллаев ("Баку") – Светослав Тетерин (Рязань, "Тула").

На четвертьфинальной стадии команда "Баку" была сильнее "Урала", а "Тула" - "Сталинграда".

"Кама" - "Ленинград"

До 58 кг: Амин Абдуллин (Казань, "Кама") - Эдуард Саввин (Санкт-Петербург, "Ленинград);

До 65 кг: Данис Габдрафиков (Уфа, "Кама") - Илья Попов (Санкт-Петербург, "Ленинград");

До 73 кг: Игорь Свиридченков (Воронеж, "Кама") - Артур Кулаков (Псков, "Ленинград");

До 80 кг: Улугбек Собиров (Узбекистан, "Кама") - Никита Кузьмин (Санкт-Петербург, "Ленинград");

Свыше 86 кг: Денис Козлов (Саранск, "Кама") – Владимир Ермаков (Санкт-Петербург, "Ленинград").

Суперфинал и матч за третье место пройдут 4 июня в Оренбурге.

Соревнования проходят в формате профессионального бокса в пяти весовых категориях (до 58, до 65, до 73, до 80 и свыше 86 кг). Формула боя - четыре раунда по три минуты. Действующим чемпионом является команда "Тула", а в первых двух розыгрышах первенствовала "Кама".

"Кубок Победы-2025" посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Масштабные соревнования организованы промоутерской компанией Dynamo Boxing Promotions при поддержке Федерации бокса России.