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Бразильский футболист Жубал перешел в "Краснодар"

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Краснодар" объявил о переходе в команду бразильского центрального защитника Жубала.

"Жубал подписал контракт с "Краснодаром", который действителен с 1 июня 2025-го до 30 июня 2027 года", - говорится в сообщении.

Предыдущим клубом 31-летнего футболиста был французский "Осер". За пять лет Жубал провел в его составе 180 матчей, забив 20 голов.

По итогам сезона-2024/25 "Краснодар" впервые в истории стал чемпионом России.

Краснодар футбол Жубал
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