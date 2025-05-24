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"Краснодар" впервые в истории стал чемпионом России по футболу

"Краснодар" впервые в истории стал чемпионом России по футболу
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Краснодар" завоевал звание чемпиона Российской премьер-лиги по итогам сезона-2024/25.

В заключительном 30-м туре РПЛ "Краснодар" на своем поле со счетом 3:0 обыграл московское "Динамо". Набрав 67 очков, подопечные 41-летнего Мурада Мусаева финишировали на первом месте в турнирной таблице.

На чемпионство к последнему туру претендовал и петербургский "Зенит", но домашней победы над грозненским "Ахматом" (3:0) ему не хватило.

Для "Краснодара" это первый официальный трофей в истории.

Чаще всех чемпионат России выигрывали "Спартак" и "Зенит" - по 10 раз. У обеих команд и рекордная по продолжительности золотая серия – по шесть чемпионств подряд.

Шесть раз триумфаторов становился ЦСКА, три раза – "Локомотив", два раза – "Рубин", по разу – владикавказский "Спартак-Алания" и "Краснодар".

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