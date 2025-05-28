Уволен главный тренер ФК "Ахмат"

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Сергей Ташуев подал в отставку с поста главного тренера "Ахмата", сообщается на сайте грозненского футбольного клуба.

Соответствующее решение 66-летний специалист принял после поражения команды от екатеринбургского "Урала" в первом стыковом матче за право играть в РПЛ (1:2)

Готовить команду к ответной игре будет тренерский штаб во главе с Федором Щербаченко.

Ташуев возглавил "Ахмат" 3 сентября. До этого он уже работал в грозненском клубе. В сезоне-2022/23 команда под его руководством заняла пятое место – лучший ее результат в истории РПЛ.