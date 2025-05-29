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Гол и пас Миранчука помогли "Атланте" победить "Орландо Сити" в MLS

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Футболисты "Атланты" со счетом 3:2 победили "Орландо Сити" в домашнем матче американского чемпионата MLS.

В составе хозяев гол и результативную передачу оформил на свой счет российский полузащитник Алексей Миранчук.

"Атланта" набирает 17 очков в 16 матчах и занимает 12-ю строчку в турнирной таблице. "Орландо" - на пятом месте, 27 очков.

29-летний Миранчук перешел в американскую "Атланту" из итальянской "Аталанты" в 2024 году. На его счету в 30 матчах за "Атланту" пять голов и семь голевых передач.

Алексей Миранчук Атланта США футбол
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