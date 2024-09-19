"Круче, чем Месси". В США восторгаются футболистом сборной России

Россиянин Алексей Миранчук забил красивый гол за "Атланту Юнайтед" и затмил самого Лионеля Месси

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В начале второго тайма матча между "Атлантой" и "Интером Майами" проходящего в США чемпионата MLS по футболу телекамеры активно выхватывали скамейку запасных гостей. Там начал активно разминаться аргентинский футболист "Интера" Лионель Месси, и ожидалось, что через несколько минут он выйдет на замену. Это случилось на 61-й минуте и вызвало ажиотаж трибун, хотя игра проходила в Атланте, а не Майми. Но в конце встречи главным ее героем оказался российский полузащитник Алексей Миранчук.

На 84-й минуте чемпион России в составе "Локомотива" вызвал фурор своим дальним ударом в левый верхний угол ворот "Интера Майами", этот гол стал не просто красивым, но и спасительным. Благодаря ему "Атланта" смогла уйти от поражения – 2:2. Сайт лиги MLS посвятил россиянину статью.

"Мы привыкли видеть, как Лионель Месси с левой ноги бьет в верхний угол ворот. Однако в среду вечером именно Миранчук обеспечил этот момент волшебства, - говорится в статье. – Легендарный аргентинец мог только наблюдать, как новичок "Атланты" открывает счет голам за команду".

В восторге от точного удара россиянина и игры Миранчука в целом и главный тренер "Атланты" Роб Валентино. "Это фантастический гол. Мы знаем, что у него хорошие способности к завершению атак", - заявил Валентино.

По мнению тренера, ценность игры Миранчука и в том, что тот смог адаптироваться, только-только перейдя из одной лиги в другой. "Это совсем другая лига, особенно если переходить из итальянской лиги. Он очень хорошо адаптируется. Я думаю, что он фантастическая личность, отличный игрок, который, думаю, действительно поможет команде. Поэтому я рад, что он у нас есть", - сказал Валентино о Миранчуке.

Вратарь "Атланты" Брэд Гузан не удивлен, что голкипер соперника не смог спасти свои ворота после удара Миранчука.

"Фантастический удар, не правда ли? В мире не так много вратарей, которые смогут его отразить. Это проблеск мастерства и того, что Миранчук может делать с мячом. Мы рады, что он на нашей стороне", - цитирует Гузана пресс-служба "Атланты".

Не остался в стороне от успеха россиянина американский рэпер Offset, поклонником которого является Миранчук. "Атланта" распространила в соцсетях фото, на котором Offset позирует с футболкой спортсмена (автограф игрока прилагается).

В тех же соцсетях поклонники "Атланты" также отреагировали на успех полузащитника сборной России: "Прекрасный гол!", "Это был эпичный момент", "Идеальный удар!"

Высоко оценили игру Миранчука и в России. Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин, при котором новичок "Атланты" выиграл Российскую премьер-лигу, верит, что игрок станет лидером клуба из США.

"Это любимый удар Миранчука, исполняет он его великолепно. Будет чаще бить - будут чаще залетать такие мячи. (...) если он продолжит работать над собой, наберет физические кондиции и выйдет на пик формы, то у него будет все, чтобы стать ведущим игроком "Атланты", - приводит слова Семина "Матч ТВ".

28-летний Миранчук перешел в "Атланту" из итальянской "Аталанты" этим летом. Матч против "Интера Майами" стал для россиянина четвертым в составе новой команды. В предыдущих трех результативными действиями он не отметился. Кстати, в итальянском клубе футболист смог забить гол в первом же матче, причем – в Лиге чемпионов УЕФА. Но в Италии на тот гол отреагировали обыденно – особенно на фоне реакции в США.

Владимир Нардин