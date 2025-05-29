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Семак сохранил пост главного тренера "Зенита"

Семак сохранил пост главного тренера "Зенита"
Фото: ФК "Зенит"/ТАСС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Сергей Семак продолжит работу в качестве главного тренера "Зенита", сообщает пресс-служба петербургского "Зенита".

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Соответствующее решение было принято на заседании совета директоров "Зенита" в четверг.

"По результатам заседания принято решение о сохранении состава Совета директоров, топ-менеджмента клуба и тренерского штаба команды", - говорится в сообщении.

"Стратегия клуба на 100-й сезон остается неизменной: "Зенит" - чемпион", - добавили в "Зените".

В мае этого года "Зенит" отмечал 100-летие. Празднованию юбилея клуба предшествовала неудача "Зенита" в чемпионской гонке: команда финишировала второй (чемпионом стал "Краснодар"), впервые за семь сезонов не выиграв золото. Также петербургский клуб выбыл из борьбы за Кубок России.

49-летний Семак возглавил "Зенит" в 2018 году. При нем команда шесть раз выиграл чемпионат России, пять раз – Суперкубок России, два раза – Кубок России.

Зенит Сергей Семак футбол
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