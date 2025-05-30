В финале Кубка Стэнли второй год подряд сыграют "Флорида" и "Эдмонтон"

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Эдмонтона" со счетом 6:3 обыграли "Даллас" в пятом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли НХЛ.

Встреча прошла в Далласе.

Счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу "Эдмонтона", который, таким образом, стал вторым финалистом турнира.

В финальной серии "Эдмонтон" сыграет с действующим обладателем Кубка Стэнли "Флоридой". Серия стартует в ночь на 5 июня по московскому времени матчем на льду "Эдмонтона".

В прошлом году в финале играли эти же команды. В решающей серии "Флорида" оказалась сильнее по победам – 4-3.

"Флорида" выигрывала Кубок Стэнли один раз и дважды проигрывала в финалах.

"Эдмонтон" - пятикратный обладатель трофея, три раза он уступал в финалах.