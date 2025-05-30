Поиск

В финале Кубка Стэнли второй год подряд сыграют "Флорида" и "Эдмонтон"

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Эдмонтона" со счетом 6:3 обыграли "Даллас" в пятом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли НХЛ.

Встреча прошла в Далласе.

Счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу "Эдмонтона", который, таким образом, стал вторым финалистом турнира.

В финальной серии "Эдмонтон" сыграет с действующим обладателем Кубка Стэнли "Флоридой". Серия стартует в ночь на 5 июня по московскому времени матчем на льду "Эдмонтона".

В прошлом году в финале играли эти же команды. В решающей серии "Флорида" оказалась сильнее по победам – 4-3.

"Флорида" выигрывала Кубок Стэнли один раз и дважды проигрывала в финалах.

"Эдмонтон" - пятикратный обладатель трофея, три раза он уступал в финалах.

Кубок Стэнли Даллас Флорида НХЛ Эдмонтон хоккей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рублев вышел в третий круг Roland Garros

Семак сохранил пост главного тренера "Зенита"

Семак сохранил пост главного тренера "Зенита"

Мирра Андреева вышла в третий круг Roland Garros

Мирра Андреева вышла в третий круг Roland Garros

"Флорида" стала первым финалистом Кубка Стэнли НХЛ

"Флорида" стала первым финалистом Кубка Стэнли НХЛ

"Челси" выиграл Лигу конференций УЕФА

"Челси" выиграл Лигу конференций УЕФА

"Динамо" продлило контракт с Константином Тюкавиным

"Динамо" продлило контракт с Константином Тюкавиным

Ламин Ямаль продлил контракт с "Барселоной"

Андрей Рублев вышел во второй круг Roland Garros

ОКР намерен оспорить недопуск российских хоккеистов на ОИ

ОКР намерен оспорить недопуск российских хоккеистов на ОИ

Даниил Медведев проиграл в первом круге Roland Garros

Даниил Медведев проиграл в первом круге Roland Garros
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });