В финале Кубка Стэнли второй год подряд сыграют "Флорида" и "Эдмонтон"
Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Эдмонтона" со счетом 6:3 обыграли "Даллас" в пятом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли НХЛ.
Встреча прошла в Далласе.
Счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу "Эдмонтона", который, таким образом, стал вторым финалистом турнира.
В финальной серии "Эдмонтон" сыграет с действующим обладателем Кубка Стэнли "Флоридой". Серия стартует в ночь на 5 июня по московскому времени матчем на льду "Эдмонтона".
В прошлом году в финале играли эти же команды. В решающей серии "Флорида" оказалась сильнее по победам – 4-3.
"Флорида" выигрывала Кубок Стэнли один раз и дважды проигрывала в финалах.
"Эдмонтон" - пятикратный обладатель трофея, три раза он уступал в финалах.