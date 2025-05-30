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Аллегри возглавил "Милан"

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Массимилиано Аллегри занял пост главного тренера "Милана", сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.

Детали контракта не уточняются.

Предыдущим клубом 57-летнего итальянца был "Ювентус". Туринский клуб при Аллегри (периоды 2014-2019 и 2021-2014) по пять раз выиграл чемпионат и Кубок Италии, два раза – Суперкубок Италии.

С 2010 по 2014 год Аллегри уже работал в "Милане", по разу привел команду к триумфу в чемпионате и Суперкубке Италии.

В сезоне-2024/25 главным тренером "Милана" был португалец Сержиу Консейсао.

Милан Ювентус футбол Массимилиано Аллегри
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