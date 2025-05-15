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"Болонья" победила "Милан" и выиграла Кубок Италии по футболу

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Футболисты "Болоньи" со счетом 1:0 взяли верх над "Миланом" в финальном матче розыгрыша Кубка Италии.

На 53-й минуте игры в Риме гол забил Дан Ндой.

"Болонья" стала обладателем трофея в третий раз, до этого он покорялся ей в 1970 и 1974 годы.

"Милан" - пятикратный победитель турнира, в последний раз Кубок Италии команда выигрывала в 2003 году. При этом она проиграла десять финалов.

Чаще всех Кубок Италии выигрывал "Ювентус" - 15 раз.

футбол Болонья Милан
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