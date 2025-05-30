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Трент перешел из "Ливерпуля" в "Реал"

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - "Реал" подписал контракт с защитником сборной Англии Александером-Арнольдом Трентом, сообщается на сайте испанского футбольного клуба.

Соглашение будет действовать до 30 июня 2031 года.

В "Реал" 26-летний футболист перешел из "Ливерпуля", в составе которого по два раза выиграл чемпионат Англии и Кубок английской лиги, по разу – Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Англии.

"Ливерпуль" был единственным клубом в карьере Трента.

Ливерпуль Реал футбол Александер-Арнольд Трент
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