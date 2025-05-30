СКА признал неудовлетворительной работу Романа Ротенберга в СКА

В отставку отправлен совет директоров и менеджмент клуба

Главный тренер СКА Роман Ротенберг во время матча Фото: Максим Константинов/ТАСС

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Результаты работы совета директоров хоккейного клуба СКА (Санкт-Петербург), руководящего менеджмента и главного тренера Романа Ротенберга признаны неудовлетворительными, сообщил сайт клуба.

"ХК СКА сообщает, что 30 мая состоялось заседание совета директоров клуба. С учетом недостижения по итогам двух последних сезонов поставленных перед основной командой целей и вылета во втором и первом раундах плей-офф совет директоров в полном составе и операционный менеджмент складывают полномочия с немедленным эффектом. Результаты работы совета директоров, главного тренера и тренерского штаба, руководящего менеджмента признаны неудовлетворительными", - говорится в сообщении.

Новый состав совета директоров возглавит зампред правления ПАО "Газпрoм" Виталий Маркелов, генеральным директором клуба назначен Никита Стеничкин.

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2024/25 СКА занял седьмое место в Западной конференции. В плей-офф петербургская команда уступила в серии первого раунда московскому "Динамо" (2-4 по победам).