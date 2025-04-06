СКА проиграл московскому "Динамо" и выбыл из Кубка Гагарина

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты петербургского СКА завершили выступление в розыгрыше Кубка Гагарина КХЛ, уступив серию первого раунда московскому "Динамо".

Прошедший в Санкт-Петербурге шестой матч серии завершился поражением хозяев со счетом 2:5 (0:0, 2:1, 0:4). Счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу "Динамо".

В составе москвичей голы в шестом матче провели Максим Джиошвили (25-я, 60 – в пустые ворота, минуты), Макс Комтуа (42), Кирилл Адамчук (43), Никита Гусев (46).

У СКА дублем отметился Валентин Зыков (27, 30).