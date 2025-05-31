"Сочи" обыграл "Пари НН" и вернулся в РПЛ

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Сочи" завоевал путевку в Российскую премьер-лигу, по сумме двух стыковых встреч обыграв нижегородский "Пари НН".

В ответном матче в Нижнем Новгороде "Сочи" победил – 3:1. В первой игре сильнее оказались нижегородцы 2:1.

В составе "Сочи" в ответном матче голы забили Кирилл Заика (21-я минута), Мартин Крамарич (45+4, 45+7). Первый свой гол Крамарич забил с пенальти.

У "Пари НН" на 84-й минуте пенальти реализовал Хуан Босельи.

В сезоне-2024/25 "Пари НН" финишировал на 13-м месте в РПЛ, "Сочи" - на пятой строчке в Первой лиге. Право сыграть в стыковом матче "Сочи" получил после того, как новороссийскому "Черноморцу", занявшему третье место в Первой лиге, отказали в соответствующей лицензии на следующий сезон.