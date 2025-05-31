Поиск

"Сочи" обыграл "Пари НН" и вернулся в РПЛ

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Сочи" завоевал путевку в Российскую премьер-лигу, по сумме двух стыковых встреч обыграв нижегородский "Пари НН".

В ответном матче в Нижнем Новгороде "Сочи" победил – 3:1. В первой игре сильнее оказались нижегородцы 2:1.

В составе "Сочи" в ответном матче голы забили Кирилл Заика (21-я минута), Мартин Крамарич (45+4, 45+7). Первый свой гол Крамарич забил с пенальти.

У "Пари НН" на 84-й минуте пенальти реализовал Хуан Босельи.

В сезоне-2024/25 "Пари НН" финишировал на 13-м месте в РПЛ, "Сочи" - на пятой строчке в Первой лиге. Право сыграть в стыковом матче "Сочи" получил после того, как новороссийскому "Черноморцу", занявшему третье место в Первой лиге, отказали в соответствующей лицензии на следующий сезон.

Пари НН Сочи РПЛ футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мирра Андреева вышла в четвертый круг Roland Garros

СКА признал неудовлетворительной работу Романа Ротенберга

СКА признал неудовлетворительной работу Романа Ротенберга

Трент перешел из "Ливерпуля" в "Реал"

Аллегри возглавил "Милан"

В финале Кубка Стэнли второй год подряд сыграют "Флорида" и "Эдмонтон"

В финале Кубка Стэнли второй год подряд сыграют "Флорида" и "Эдмонтон"

Рублев вышел в третий круг Roland Garros

Семак сохранил пост главного тренера "Зенита"

Семак сохранил пост главного тренера "Зенита"

Мирра Андреева вышла в третий круг Roland Garros

Мирра Андреева вышла в третий круг Roland Garros

"Флорида" стала первым финалистом Кубка Стэнли НХЛ

"Флорида" стала первым финалистом Кубка Стэнли НХЛ

"Челси" выиграл Лигу конференций УЕФА

"Челси" выиграл Лигу конференций УЕФА
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });