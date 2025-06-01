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Два человека погибли в столкновениях болельщиков ПСЖ с французской полицией

Два человека погибли в столкновениях болельщиков ПСЖ с французской полицией
Фото: Burak Akbulut/Anadolu via Getty Images

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Не менее двух человек погибли и 192 получили ранения в ходе столкновений между болельщиками футбольной команды ПСЖ и полицией во Франции, сообщают западные СМИ со ссылкой на данные французского МВД.

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Накануне в финале Лиги чемпионов ПСЖ обыграл итальянский "Интер" со счетом 5:0. Еще до конца матча в Париже, где болельщики ПСЖ начали праздновать приближающуюся победу, начались беспорядки.

По данным МВД, на утро воскресенье было задержано 559 человек, в том числе 491 в Париже. Пострадали 22 сотрудника правоохранительных органов и семеро работников экстренных служб.

Участники беспорядков сожгли более 200 транспортных средств, громили автобусные остановки и запускали петарды по полицейским на Елисейских полях. В свою очередь полиция применила слезоточивый газ и водометы, чтобы рассеять толпу.

ПСЖ Париж футбол Интер Франция
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