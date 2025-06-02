Призовой фонд Кубка мира по самбо-2025 составит $196 тысяч
Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Победители Кубка мира по самбо на призы президента Национального олимпийского комитета Армении Гагика Царукяна получат по $3 тыс., сообщает пресс-служба Международной федерации самбо (ФИАС).
Серебряным призерам полагается по $2 тыс., бронзовым – по $1 тыс. Общий призовой фонд турнира составит $196 тыс.
Турнир пройдет в Ереване 7-8 июня.
Президент ФИАС Василий Шестаков назвал предстоящий Кубок мира в Ереване "одним из главных событий в календаре международного самбо в этом году".
"Мы уверены, что турнир пройдет на высочайшем уровне – как с точки зрения организации, так и зрелищности борьбы, ведь каждая схватка – это демонстрация мастерства, воли и характера. Спортсменов ждут захватывающие поединки и достойный призовой фонд, что еще больше усилит накал соревнований", - заявил Шестаков.
"Армения имеет богатые традиции в самбо, а Ереван не раз подтверждал статус гостеприимного и комфортного города для крупных спортивных мероприятий", - добавил он.
Медали будут разыграны в соревнованиях по спортивному и боевому самбо среди мужчин и женщин.
Спортсмены выступят в 28 весовых категориях.