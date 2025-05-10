Аламжон Муллаев: азиатское самбо уже наступает на пятки российскому

Фото: Международная федерация самбо

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Глава Союза самбо Азии и Океании Аламжон Муллаев в интервью корреспонденту "Интерфакса" Владимиру Нардину подвел итоги прошедшего в Ташкенте чемпионата континента, рассказал о задачах на будущее, оценил уровень конкуренции с российским самбо.

- Впечатления от чемпионата Азии и Океании очень хорошие. Хотел бы особо отметить, что в нем приняли участие самбисты 24 стран. И чем еще турнир запомнился - географией медалей. Раньше медали брали в основном центрально-азиатские страны, а тут в тройку лучших в командном зачете попали Филиппины. Этого никто не ожидал. То, что география медалей очень разнообразная, конечно, радует. Азиатский континент на сегодняшний день очень сильно развивается. Вы все помните, что новое направление в самбо – пляжное самбо - начиналось с азиатского континента. Первые соревнования по боевому самбо среди женщин тоже прошли здесь. И мы также первыми провели соревнования среди слабовидящих и слепых. Есть чем гордиться.

- Какие задачи ставятся на будущее?

- Вернуть самбо в Азиатские игры. В 2018 году самбо было представлено на Играх в Джакарте, а на следующих, в Ханчжоу, уже нет. И понимаем, почему: сократилась программа соревнований. Мы очень тесно работаем с Олимпийским советом Азии и перспективы возвращения оцениваем как очень хорошие. Надеюсь, что на следующих Азиатских играх мы будем в этой программе.

- Хорошим сигналом может служить то, что самбо будет представлено на Всемирных играх. Как вы оцените вообще значимость этого включения?

- Первая большая победа – это получение признания МОК, я считаю это крупным успехом. Конечно, это результат большой проделанной работы президента ФИАС Василия Борисовича Шестакова и его прекрасной команды. Но то, что на Всемирных играх в Китае самбо будет представлено, это тоже еще один большой шаг к тому, чтобы попасть в программу уже Олимпийских игр.

- По вашим прогнозам, когда это возможно?

- К сожалению, спорт на сегодняшний день – не только чисто спорт, а еще и большая политика. Не все зависит именно от ФИАС, многое зависит от сопутствующих политических ситуаций. Называть конкретную дату, предугадать эту ситуацию – это вообще очень трудно и невозможно. Но надеемся, что скоро все-таки окажемся в этой семье. Мы давно уже готовы, давно достойны быть там.

- Вы возглавляете союз самбо Азии и Океании с 2013 года? Как оцените свою работу?

- Когда мы в 2013 году провели свой первый конгресс, там участвовало 11-12 стран. На сегодняшний день здесь уже 35 стран. И мы не только в азиатском континенте, мы еще и совместно со странами Океании начали работать. Во-первых, мы улучшили географию. Во-вторых, получили признание Олимпийского совета Азии, которого никогда не было. Мы впервые участвовали в Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде в 2017 году. В 2018 году самбо было в программе больших Азиатских игр в Джакарте. Это, конечно, не только моя одна работа, а всего коллектива совместно с международной федерацией. Колоссальную помощь в этом оказывал Василий Борисович со своим авторитетом. Мы все знаем, насколько он уважаемый человек в мире спорта. Во всем помогал, это сопутствовало успеху нашему.

- Какую роль самбо Азии и Океании играет в мировом самбо?

- Лидером остается Россия, но сейчас уже мы хорошую конкуренцию составляем. Не только, скажем, представители центральной Азии, но еще и Кореи, и Филиппин, и Индонезии. География огромная и таких уже проходных схваток не нет. Напряженная борьба идет до последней секунды. Поэтому сейчас Россия нам не так уж легко завоевывает медали, как было раньше. С Европой наш континент почти наравне идет. Россияне чуть-чуть, конечно, опережают, но иногда бывает, что мы в общекомандных позициях ведем.

-То есть Россию уже сложно назвать явным гегемоном?

- Полностью согласен с этим.

- Что особенно запомнилось на чемпионате Азии и Океании в Ташкенте?

- В первую очередь, тронули за душу слезы спортсменов слабовидящих и слепых, когда я их награждал. Это было что-то, это так за душу трогает… И то, насколько они сильные, как они ждут этих соревнований, какая сила воли у этих ребят – это, конечно, просто поражает.

- Может, они уже поделились какими-то впечатлениями об уровне организации турнира?

- Организация очень хорошая. Особо хотел бы отметить работу Ассоциации самбо Узбекистана, президента организации Алишера Алимова. Он дотошно относится к каждым мелочам. И с каждым чемпионатом Азии или даже Узбекистана мы уже видим, насколько все улучшается и улучшается. Я думаю, что данный чемпионат – один из лучших чемпионатов, которые проходили в Азии.

- Федора Емельяненко считают главным идолом в мировом самбо. Кто из вашего региона может приблизиться когда-нибудь к его статусу?

- Конечно, Федора знает весь мир. Это человек, который, выступая в боевых искусствах, показал, что такое самбо во всем мире. Надеюсь, такие еще появятся и в нашем континенте. Мы встречались с Федором на многих международных турнирах. Человек очень добрый, отзывчивый, его слова и его поддержка очень важны для наших спортсменов и тренеров.

- Контактируете ли вы с российским самбо, с руководством российского самбо? Какие-то взаимодействия у вас есть или планируются?

- У нас есть свой дом – Международный центр самбо, несколько лет назад он открылся в Лужниках. Мы долго ждали этого события, и сейчас тренеры, спортсмены нашего континента именно проходят там учебные сборы совместно с российскими спортсменами. Конечно, это очень великолепная площадка для получения новых эмоций, оттачивания своих возможностей. То, что у нас есть свой дом, где мы можем тренироваться, где мы можем жить, это, конечно, великолепно.