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Игорь Ларионов сменил Романа Ротенберга на посту главного тренера СКА

Игорь Ларионов сменил Романа Ротенберга на посту главного тренера СКА
Фото: Валентина Певцова/ТАСС

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - СКА расторг контракт с главным тренером команды Романом Ротенбергом, сообщает пресс-служба петербургского хоккейного клуба.

Новым тренером назначен Игорь Ларионов.

Решение было принято на заседании совета директоров клуба.

"Наряду с другими вопросами, было принято решение о досрочном расторжении контракта с главным тренером ХК СКА Романом Борисовичем Ротенбергом, в связи с недостижением командой спортивных результатов", - говорится в сообщении.

В СКА также отметили вклад, который внес Ротенберг в развитие команды и детско-юношеского хоккея в системе клуба.

Ранее СКА отправил в отставку совет директоров и менеджмент клуба. 30 мая сообщалось, что новый состав совета директоров возглавит зампред правления ПАО "Газпрoм" Виталий Маркелов, генеральным директором клуба назначен Никита Стеничкин.

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2024/25 СКА занял седьмое место в Западной конференции. В плей-офф петербургская команда уступила в серии первого раунда московскому "Динамо" (2-4 по победам).

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