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Боксеры Кушхов и Калажоков прошли процедуру взвешивание перед поединками в Нальчике

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Официальная процедура взвешивания прошла в преддверии турнира "Лига Бокса" в Нальчике, участие в котором примут российские боксеры.

Турнир пройдет 3 июня.

Бронзовый призер чемпионата России-2024 Амин Кушхов в главном поединке вечера встретится с армянином Вахтангом Арутюняном. Бой в среднем весе будет рассчитан на шесть раундов. Вес Кушхова составил 72,6 кг, а Арутюняна – 76 кг, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Известный по выступлениям на голых кулаках, чемпион Top Dog Кантемир Калажоков в четырех-раундовом бою в первом среднем весе встретится с Сулейманом Махмадовым. Вес Калажокова составил 70 кг, масса тела его соперника – 71 кг.

Также в рамках этого шоу на профессиональном ринге дебютирует призер чемпионатов России, победитель Игр БРИКС-2024 Вадим Щеблыкин (90 кг), которому в шестираундовом поединке в первом тяжелом весе будет противостоять Иван Пронченков (86 кг).

Также в рамках предстоящего шоу свои поединки проведут Шохаббос Шукуров, Дмитрий Хасиев, Анзор Макитов, Хажсет Агоев, Расул Джапуев, Альберт Соттаев и другие.

бокс Нальчик Кантемир Калажоков Амин Кушхов
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