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Генсек Европейской конфедерации бокса счел, что Сосулин победит Курбанова

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Европейской конфедерации бокса (EUBC) и глава Iron&Gloves Promotions Кирилл Щекутьев считает, что Павел Сосудин одержит победу в бою с Магомедом Курбановым. Поединок россиян состоится 5 июля в Екатеринбурге, на кону будет стоять звание обязательного претендента по версии WBA в первом среднем весе.

СпортРоссийские боксеры Сосулин и Курбанов проведут очный поединок в июлеЧитать подробнее

"Это очень крутой и яркий бой. Магомед Курбанов на протяжении долгого времени является одним из лучших боксеров этой категории. А Паша Сосулин - человек, который ворвался на профессиональный ринг и уже многое выиграл. Паша прогрессирует от боя к бою", - сказал Щекутьев "Интерфаксу".

"Мы многое уже совместно сделали с Пашей, поэтому мое мнение может быть субъективным… Но мне кажется, что у Паши больше шансов, несмотря даже на место проведение боя. Екатеринбург - домашняя арена для Курбанова. Думаю, Паша выиграет. И потом перед Пашей откроются большие возможности и перспективы. Он готов к большим противостояниям. Поединок с Курбановым - самый большой в карьере Сосулина", - отметил собеседник агентства.

"Повторюсь, бой очень классный. Будем болеть за Пашу. И отдельно хочется отметить весь кард RCC Boxing Promotions один из лучших за долгое время", - добавил Щекутьев.

28-летний Сосулин является непобежденным боксером на профессиональном ринге: он выиграл все 11 поединков (шесть – досрочно). На счету 29-летнего Курбанова 26 побед (14 – нокаутом) при одном поражении.

бокс Павел Сосудин Кирилл Щекутьев Магомед Курбанов
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