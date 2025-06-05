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Определились все полуфиналисты мужской сетки Roland Garros

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Серб Новак Джокович последним завоевал путевку в 1/2 финала теннисного турнира Большого шлема RolandGarros-2025 в Париже.

В четвертьфинале он переиграл немца Александра Зверева – 4:6, 6:3, 6:2, 6:4.

В мировом рейтинге Джокович занимает шестое место, Зверев – третье.

В полуфинале серб сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Другую пару 1/2 финала составили итальянец Лоренцо Музетти (№7 в мировом рейтинге) и испанец Карлос Алькарас (2).

Roland Garros теннис
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