Мирра Андреева проиграла 361-й ракетке мира в четвертьфинале Roland Garros

Мирра Андреева Фото: AP/ТАСС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мирра Андреева уступила француженке Луи Буассон в четвертьфинале турнира Большого шлема Roland Garros.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:3 в пользу Буассон.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Андреева занимает шестое место и является первой ракеткой России. Буассон в мировом рейтинге - на 361-й строчке.

После вылета Андреевой россиян в мужском и женском одиночных разрядах турнира не осталось.

Соперницей Буассон по матчу в 1/2 финала будет вторая ракетка мира американка Коко Гауфф. Другую полуфинальную пару составили белоруска Арина Соболено (№1 в мировом рейтинге) и Ига Швентек из Польши (5).