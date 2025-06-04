Поиск

Мирра Андреева проиграла 361-й ракетке мира в четвертьфинале Roland Garros

Мирра Андреева проиграла 361-й ракетке мира в четвертьфинале Roland Garros
Мирра Андреева
Фото: AP/ТАСС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мирра Андреева уступила француженке Луи Буассон в четвертьфинале турнира Большого шлема Roland Garros.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:3 в пользу Буассон.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Андреева занимает шестое место и является первой ракеткой России. Буассон в мировом рейтинге - на 361-й строчке.

После вылета Андреевой россиян в мужском и женском одиночных разрядах турнира не осталось.

Соперницей Буассон по матчу в 1/2 финала будет вторая ракетка мира американка Коко Гауфф. Другую полуфинальную пару составили белоруска Арина Соболено (№1 в мировом рейтинге) и Ига Швентек из Польши (5).

Roland Garros теннис Луи Буассон Мирра Андреева
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Стал известен состав групп ЧМ-2026 по хоккею

Симоне Индзаги покинул пост главного тренера "Интера"

"Спартак" продлил контракт с сербским футболистом Бабичем

"Спартак" продлил контракт с сербским футболистом Бабичем

Рублев проиграл Синнеру в четвертом круге Roland Garros

Рублев проиграл Синнеру в четвертом круге Roland Garros

Игорь Ларионов сменил Романа Ротенберга на посту главного тренера СКА

Игорь Ларионов сменил Романа Ротенберга на посту главного тренера СКА

Мирра Андреева победила Дарью Касаткину и вышла в четвертьфинал Roland Garros

Мирра Андреева победила Дарью Касаткину и вышла в четвертьфинал Roland Garros

ЦСКА в девятый раз выиграл Кубок России по футболу

ЦСКА в девятый раз выиграл Кубок России по футболу

Два человека погибли в столкновениях болельщиков ПСЖ с французской полицией

Два человека погибли в столкновениях болельщиков ПСЖ с французской полицией

Cтолкновения полицейских с болельщиками ПСЖ проходят в центре Парижа

Россиянин Сафонов выиграл Лигу чемпионов УЕФА в составе ПСЖ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });