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Зелимхан Бакаев покинул "Зенит"

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - "Зенит" расстался с полузащитником Зелимханом Бакаевым, сообщает пресс-служба петербургского футбольного клуба.

СпортЗелимхан Бакаев: сейчас не хочу себя представлять в другом месте, кроме "Зенита"Зелимхан Бакаев: сейчас не хочу себя представлять в другом месте, кроме "Зенита"Читать подробнее

"Футбольный клуб "Зенит" благодарит Зелимхана Бакаева и желает удачи в дальнейшей карьере!" - говорится в сообщении.

Уход 28-летнего Бакаева связан с истечением срока действия контракта.

Бакаев стал игроком "Зенита" в 2022 году, завершив выступления за московский "Спартак".

В сентябре 2023 года Бакаев был арендован клубом "Аль-Вахда" из ОАЭ. По завершении сезона-2023/24 Бакаев вернулся в расположение петербургского клуба, после чего его арендовали подмосковные "Химки".

В общей сложности футболист провел за "Зенит" 34 матча, забил три гола и сделал столько же голевых передач. В составе "Зенита" Бакаев по два раза стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России, один раз выиграл Кубок страны.

Зелимхан Бакаев Спартак Зенит футбол
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