Зелимхан Бакаев: сейчас не хочу себя представлять в другом месте, кроме "Зенита"

Полузащитник сборной России рассказал о своем будущем в петербургской команде, о конкуренции у "Зенита" в РПЛ, о переезде из Европы Месси и Роналду

Фото: Мейер Анна/ТАСС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Петербургский "Зенит" 4 июля проведет второй матч в рамках Кубка Pari Премьер, на "Газпром-Арене" действующий чемпион России встретится с сербской "Црвеной Звездой". Полузащитник "Зенита" и сборной России Зелимхан Бакаев в интервью корреспонденту "Интерфакса" Владимиру Нардину поделился ожиданиями от предстоящего матча, впечатлениями от турнира в целом, мнением о своем дебютном сезоне в "Зените", а также оценил, были ли у команды в РПЛ-2022/23 достойные конкуренты.

- Зелимхан, с каким настроением подходите к новому сезону?

- Настроение прекрасное, потому всегда приятно возвращаться к тренировочному процессу, с ребятами увидеться. Настрой боевой: сезон ожидается непростым, мы к этому готовимся и, думаю, будем готовы.

- Матч 1 июля с "Нефтчи" уже показал какую-то вашу готовность?

- Я думаю, тренерам пищу для размышлений он дал, а нам просто надо продолжать работать, тем более до официальной игры осталось порядка десяти дней. Так что время еще есть поработать над деталями, над физическим состоянием, чтобы все могли 90 минут выдерживать такой интенсивный футбол.

- Все ли понравилось в том матче?

- Игра была интересной, соперник - играющий. Думаю, болельщикам понравилась, потому что и голы были забиты, и атмосфера такая хорошая была. И следующие соперники тоже будут хорошие, играющие. Кубок Pari Премьер - очень хороший турнир, спасибо организаторам за него.

- Атмосфера тянула на еврокубковую?

- Тяжело сказать. В официальном матче, где многое решается - выход из группы или дальнейшее продвижение в плей-офф - совсем другое: и атмосфера, и напряжение. А здесь, на турнире в Петербурге немного по-другому. Но уровень соперников - это точно европейский.

- Сегодня "Зенит" встречается с "Црвеной Звездой". Какие мысли по этой команде?

- Мы в прошлом году с ними играли, у нас была товарищеский матч. Это очень серьезный соперник, очень непростой. Надо будет постараться, чтобы выиграть.

- "Нефтчи", "Црвена Звезда", "Фенербахче". Кто из этих команд для вас наиболее интересен?

- Да мне каждый из этих соперников интересен. "Нефтчи" уже показал, что с ним играть непросто. И следующие соперники будут если не тяжелее, то как минимум на этом же уровне. Так что ожидаются интересные игры, неуступчивая борьба.

- Быть может, чисто гипотетически, могли бы себя представить в составе одной из этих команд?

- Я сейчас игрок "Зенита" и, если честно, не хочу себя представлять в другом месте.

- Но видите в себе потенциал перейти в зарубежный клуб?

- В "Зените" у любого игрока есть потенциал в Европе играть. Но сейчас даже смысла нет об этом рассуждать. Сейчас весь фокус - на сборах, играх, подготовке к чемпионату. А об остальном думать времени нет.

- Впереди, 15 июля, матч за Суперкубок России против ЦСКА. Какие ожидания от этого противостояния?

- Соперник - очень серьезный, достойный. На 100 процентов уверен, что будет очень тяжелая игра, победит, как говорится, сильнейший. Жду не дождусь игры за Суперкубок, это будет крутой исторический матч.

- ЦСКА - обладатель Кубка России, турнира, формат которого многие поняли не сразу. С какой попытки удалось разобраться вам, как вообще его восприняли?

- (улыбается) Как и все, я толком его не понял. У тренеров, администраторов постоянно спрашивал: как будет дальше, по какому принципу ты вылетаешь? До сих пор его нормально не понял. Но вроде интересно: у каждого есть второй шанс, каждый по ходу турнира может друг с другом по нескольку раз сыграть. Посмотрим, я думаю, на этот раз всем уже попонятнее будет, что и как.

- Многие эксперты уверяют, что "Зенит" выиграл чемпионат-2022/23, толком и не заметив конкуренции. А вы ее прочувствовали?

- Конечно, конечно, прошлый сезон оказался тяжелым. Да, был определенный отрыв от преследователей, но это не показатель, соперники все были тяжелые, игры всегда трудно складывались. Были только пара игр, где мы, можно сказать, громили команды. Все остальные были неуступчивые, приходилось вытаскивать матчи, в том числе, на морально-волевых качествах.

- Сезон стал для вас дебютным в составе "Зенита". Как лично для себя его оцените?

- В любом случае мы стали чемпионами, так что с точки зрения командных моментов я удовлетворен. Но в личном плане, конечно, не удовлетворен: мало играл и не такой большой вклад сделал в триумф команды, какой хотел бы и как мои амбиции меня подталкивают. Надеюсь, предстоящий сезон для меня будет успешнее, а для команды еще увереннее окажется. Будем надеяться и работать для достижения поставленных целей.

- Надо понимать, клуб, партнеры по команде поддерживают вас?

- Конечно. Мы все друг друга поддерживаем, так что в этом плане вообще вопросов нет. В команде достойная конкуренция, каждый работает и борется, так сказать, за свое место.

- Кого вы видите основными конкурентами "Зенита" в ближайшем сезоне?

- Да все те же - "Спартак", "Динамо", ЦСКА, "Локомотив", у всех сильные составы. Посмотрим, что будет: кто как стартанет, какие проблемы возникнут, травмы - в футболе все возможно, всякое случается. И кто будет стабильнее, кто будет больше хотеть, тот и будет успешнее в этом сезоне.

- "Зенит" стал чемпионом России в пятый раз подряд. В аналогичной ситуации в конце 90-х, но уже со "Спартаком", Олег Романцев обронил фразу о том, что болельщикам даже его команды футбол стал менее интересен.

- Мне мало верится, что публика потеряет интерес к футболу. Даже несмотря на Fan ID, стадионы забиваются, люди все равно смотрят - так что в этом плане все нормально.

- Следите ли вы за европейскими трансферами, какой из них вас наиболее сильно впечатлил?

- Наверное, переход полузащитника Мэйсона Маунта из "Челси" в "Манчестер Юнайтед". Надеюсь, это будет хорошее усиление. Быть может, Килиан Мбаппе в "Реал" перейдет - весь месяц каждый день только об этом новости идут (смеется). Посмотрим.

- Месси и Роналду переехали в Саудовскую Аравию и США соответственно. Много ли Европа потеряла от ухода сегодняшних аргентинца и португальца?

- Конечно, много потеряла. Не случайно говорят, что в бывших чемпионатах этих игроков с их уходом много денег потеряли, ведь на продаже одних только футболок делали большие деньги. Все смотрят на Месси и Роналду, это кумиры миллионов. Так что их уход - это 100 процентов потеря. Но с другой стороны, кто-то ведь и приобрел. В странах, куда Месси с Роналду уехали, футбол не очень развит, но они теперь его и будут развивать, теперь все туда хотят. Роналду ушел в Саудовскую Аравию, теперь все за ним потянулись. За Месси в США тоже все поедут.

- Сейчас идут дискуссии о том, переходить ли России в азиатскую конфедерацию футбола. Какой точки зрения придерживаетесь вы?

- Как футбольное руководство страны решит, так и будет. А наша задача: принять это решение и защищать честь страны - где бы мы ни играли, без разницы. Люди, которые решают эти моменты, наверное, лучше знают, как будет оптимально для нас. А наше дело, опять-таки, показывать свой уровень и достойно представлять страну.

- В составе "Зенита" много бразильцев. Как они помогли вам в игровом росте?

- Не только бразильцы - весь состав сильный, качественный. И когда ты тренируешься с сильными партнерами, естественно, сам прогрессируешь. Каждый друг другу в этом помогает. Тренируешься лучше - становишься лучше.

- А если говорить про бразильцев, с кем из них сильнее сдружились?

- Практически со всеми хорошие отношения. Хоть и есть языковой барьер, со всеми мы пытаемся поддержать диалог. Да и вообще в команде все дружны, нет такого разделения на бразильцев и остальных. Все друг с другом общаются и уважительно относятся.