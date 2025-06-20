Фабио Челестини возглавил ЦСКА

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Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Швейцарец Фабио Челестини стал новым главным тренером ЦСКА, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

Контракт с 49-летним специалистом подписан по схеме 2+1.

"К текущему тренерскому штабу красно-синих также присоединятся помощники тренера Манель Экспосито, Хавьер Нойя, Хосе Блеса и Данте Кареччи", - говорится в сообщении.

На посту наставника армейского клуба Челестини сменил серба Марко Николича, возглавившего, в свою очередь, греческий АЕК.

Предыдущим клубом Челестини был "Базель", который в прошлом сезоне под его руководством выиграл чемпионат и Кубок Швейцарии.

ЦСКА начнет подготовку к новому сезону 22 июня.

В прошлом сезоне под руководством Марко Николича ЦСКА выиграл Кубок России и стал бронзовым призером РПЛ.