Николич покинул пост главного тренера ЦСКА

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Сербский специалист Марко Николич ушел в отставку с поста главного тренера ЦСКА, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

"Марко принял решение покинуть клуб, в ближайшее время контракт будет выкуплен", - говорится в сообщении.

45-летний Николич возглавил ЦСКА в июне 2024 года, под его руководством команда выиграла Кубок России и стала бронзовым призером чемпионата России.

Также тренерский штаб покидают Радо Смилянич, Горан Басарич и Александр Рогич.

Сообщалось, что следующим клубом Николича будет греческий АЕК.