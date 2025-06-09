Николич покинул пост главного тренера ЦСКА
Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Сербский специалист Марко Николич ушел в отставку с поста главного тренера ЦСКА, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.
"Марко принял решение покинуть клуб, в ближайшее время контракт будет выкуплен", - говорится в сообщении.
45-летний Николич возглавил ЦСКА в июне 2024 года, под его руководством команда выиграла Кубок России и стала бронзовым призером чемпионата России.
Также тренерский штаб покидают Радо Смилянич, Горан Басарич и Александр Рогич.
Сообщалось, что следующим клубом Николича будет греческий АЕК.