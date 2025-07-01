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Российий боксер Хатаев дисквалифицирован за допинг

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Бронзовый призер Олимпиады российский боксер Имам Хатаев получил двухлетнюю дисквалификацию.

Об этом сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

В организме спортсмена обнаружены следы кломифена.

Дисквалификация будет действовать до 25 июня 2027 года.

Достижения Хатаева за период с 9 апреля 2024 года по 26 июня 2025 года аннулированы.

Помимо медали ОИ-2020 Хатаев выиграл золото ЧМ-2023. На профессиональном ринге на его счету десять побед в десяти поединках.

бокс Имам Хатаев
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