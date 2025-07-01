Российий боксер Хатаев дисквалифицирован за допинг
Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Бронзовый призер Олимпиады российский боксер Имам Хатаев получил двухлетнюю дисквалификацию.
Об этом сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).
В организме спортсмена обнаружены следы кломифена.
Дисквалификация будет действовать до 25 июня 2027 года.
Достижения Хатаева за период с 9 апреля 2024 года по 26 июня 2025 года аннулированы.
Помимо медали ОИ-2020 Хатаев выиграл золото ЧМ-2023. На профессиональном ринге на его счету десять побед в десяти поединках.