Щекутьев назвал Хатаева потенциальным преемником достижений Бивола и Бетербиева

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Европейской конфедерации бокса (EUBC) и руководитель Iron&Gloves Promotions Кирилл Щекутьев считает, что у бронзового призера Олимпийских игр-2020 и чемпионата мира-2023 россиянина Имама Хатаева отличные шансы завоевать чемпионские пояса в полутяжелом весе.

"На мой взгляд, Имам Хатаев - это самый прогрессирующий российский боксер за пределами нашей страны. Я очень рад, как развивается карьере Имама. Его правильно ведут, уровень оппозиции с каждым боем все растет и растет", - сказал Щекутьев "Интерфаксу".

"Думаю, в будущем у Имама огромные шансы... После того, как завершится эра господства в полутяжелом весе Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола, Имам Хатаев может стать правопреемником их достижений. Полутяжелый вес в последние годы российский. Думаю, Имам Хатаев в этом плане может стать в один ряд с Сергеем Ковалевым, Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом", - отметил собеседник агентства.

Хатаев 12 июля в США проведет бой с кубинцем Дэвидом Морреллем.