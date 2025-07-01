Боксер Имам Хатаев категорически отвергает факты употребления допинга

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Бронзовый призер Олимпиады-2020 российский боксер Имам Хатаев заявляет, что никогда не употреблял запрещенные вещества. Дисквалифицированный на два года боксер ссылается на нарушения Международного агентства по допинг‑тестированию (ITA), допущенные при выявлении в его пробе запрещенных веществ.

"Я состою в пуле допинг‑контроля с 2015 года, и за все это время у меня не было ни одного серьезного нарушения. Никогда не употреблял запрещенных веществ намеренно и всегда выступал за честный и чистый спорт - и продолжаю следовать этим принципам сейчас", - приводит слова Хатаева "Матч ТВ".

Как сообщалось, в допинг-пробе боксера от 9 апреля 2024 года обнаружено наличие кломифена и его метаболитов.

"В тот период я находился в Австралии, адрес моего проживания был корректно указан в системе. Представители ITA приезжали ко мне дважды, но не смогли подняться на нужный этаж из‑за кода в лифте. Вместо того чтобы связаться с менеджером или уточнить информацию иным способом, они позвонили на мой российский номер, который в Австралии, разумеется, был недоступен, и уехали, отметив это как нарушение", - посетовал олимпийский призер.

"Так мне были выставлены два "флажка". А за три таких "флажка" спортсмена могут дисквалифицировать. Лишь с третьей попытки, через соседей, они смогли выйти на связь и взять пробу", - рассказал он.

Хатаев предположил, что кломифен (речь идет о 0,01 грамма) мог попасть в организм через пищу. Во время поста Рамадан он употреблял в пищу в большом количестве вареных и жареных домашних яиц.

"Известны случаи, когда кломифен обнаруживался в организме именно по этой причине. Подобное уже доказал британский боксер Конор Бенн, чье дело стало прецедентом", - напомнил Хатаев.

Помимо медали ОИ-2020 Хатаев выиграл золото ЧМ-2023. На профессиональном ринге на его счету десять побед в десяти поединках.