Павел Сосулин победил Магомеда Курбанова на боксерском турнире в Екатеринбурге

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Российский боксер Павел Сосулин победил соотечественника Магомеда Курбанова в поединке за звание обязательного претендента по версии WBA в первом среднем весе.

Бойвозглавилтурнир RCC Boxing Promotions.

Победу Сосулину присудили раздельным решением судей.

Сосулин владеет титулом WBA Gold, а Курбанов в марте 2024 года уже боксировал за полноценный титул по этой версии. Действующим обладателем пояса WBA является американец Теренс Кроуфорд.

28-летний Сосулин является непобежденным боксером на профессиональном ринге: он выиграл все 12 поединков (шесть – досрочно).

На счету 29-летнего Курбанова 26 побед (14 – нокаутом) при теперь уже двух поражениях.