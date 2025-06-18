Экс-чемпион WBC Youth Мышев назвал Курбанова фаворитом боя с Сосулиным

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Экс-чемпион WBC Youth, менеджер Владимир Мышев считает, что у Магомеда Курбанова выше, чем у Павла Сосулина шансы на победу в поединке за звание обязательного претендента по версии WBA в первом среднем весе.

Несмотря на мои симпатии к боксу Павла Сосулина, небольшим фаворитом вижу все-таки Магомеда Курбанов в силу его опыта как профессионального боксера и некоторых стилистических особенностей, плюс к тому он будет боксировать в привычной для себя обстановке", - сказал Мышев "Интерфаксу".

"Хочу сказать, что лично для меня это один из самых ожидаемых боев по боксу внутри страны за последнее время. Думаю, даже взять выходной и полететь в Екатеринбург, чтобы насладиться вечером бокса и конкретно этим боем", - отметил Мышев.

Поединок пройдет 5 июля в Екатеринбурге на турнире RCC Boxing Promotions.

28-летний Сосулин является непобежденным боксером на профессиональном ринге: он выиграл все 11 поединков (шесть – досрочно). Последний к настоящему моменту бой с его участием датирован апрелем, когда он на турнире IBA.PRO 3 техническим нокаутом победил аргентинца Лукаса Брайан Бастиду и завоевал титулы WBA Gold и IBA Intercontinental в первом среднем весе.

На счету 29-летнего Курбанова 26 побед (14 – нокаутом) при одном поражении. В марте 2024 года в Саудовской Аравии он боксировал за звание полноценного чемпиона WBA в первом среднем весе, когда досрочно уступил Исраилу Мадримову из Узбекистана. Ту неудачу Курбанов "закрыл" досрочной победой в ноябре 2024 года над соотечественником Асланбеком Козаевым.