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В Москве прошел фестиваль в честь 130-летия российского бокса

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В Ходынском парке Москве прошли торжественные мероприятия в честь юбилея отечественного бокса.

В программе фестиваля значились парад чемпионов, мастер-классы от олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы, зарядка с легендами российского спорта, показ боксерской моды, викторины и другое.

Фестиваль посетил президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

Также на празднике присутствовали легендарные боксеры: олимпийские чемпионы Олег Григорьев, Александр Лебзяк, Александр Поветкин, Рахим Чахкиев и Евгений Тищенко, двукратные чемпионы мира Раимкуль Малахбеков и Софья Очигава, чемпион мира Альберт Селимов, чемпионы Европы Андрей Мишин и Дмитрий Двали, чемпионы мира среди профессионалов Султан Ибрагимов, Дмитрий Чудинов, Роман Андреев и Эдуард Трояновский.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин пожелал боксерской семье "еще больше единения, укрепления".

"Хотя, как показывает этот фестиваль, мы крепки и едины, но совершенству нет предела. Нужно дальнейшее развитие, ведь, как говорит Умар Назарович Кремлев), бокс – флагман спорта. Всем членам боксерской семьи желаю крепкого здоровья", - приводит слова Беспутина пресс-служба Федерации бокса России.

Сегодня и завтра на первенстве Европы среди юношей и девушек в Сербии финалы. Болеем за наших и ждем домой с победой. В конце года у нас взрослый мужской чемпионат мира. На женском чемпионате мира мы стали лучшими. Сейчас стоит задача и в мужском боксе доказать, что мы лучшие. На этот год это основная задача. И я думаю, что это будет хорошая вишенка на торте в конце года", - отметил Беспутин.

бокс Умар Кремлев Александр Беспутин
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