Команда боксера Хатаева обжалует результат боя с Моррелем

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Российский боксер Имам Хатаев назвал несправедливым решение судей присудить победу кубинцу Дэвиду Мореллю в их поединке на турнире в Нью-Йорке.

"Я сделал все, что должен был. И все, кто смотрел бой, это видели. Статистика говорит сама за себя. Считаю, что решение было несправедливым. Победу отдали Моррелу незаслуженно. И я не один это думаю - поддержка пришла со всего мира. Я успел просмотреть комментарии, люди видят правду", - приводит слова Хатаева "Матч ТВ.

"Мы не собираемся это спускать на тормозах, - заверил спортсмен. - У меня сильный менеджер - Джим Камбосос. Он уже готовит апелляцию. Мы надеемся на реванш. И в реванше мы докажем, что судейство в прошлом бою было ошибкой".

Поединок прошел в ночь на 13 июля по московскому времени. Победу Мореллю присудили раздельным решением судей.

Для 30-летнего бронзового призера Олимпийских игр Хатаева это первое поражение на профессиональном ринге. Этой неудаче предшествовали десять побед подряд. 27-летний Морелль выиграл 12-й бой при одном поражении.