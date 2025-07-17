Мусаев назвал равными шансы Тима Цзю и Фундоры в поединке-реванше

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Финалист чемпионата мира-2021, экс-чемпион WBA Asia Вадим Мусаев оценил 50 на 50 шансы выступающего за Австралию Тима Цзю и американца Себастьяна Фундоры в предстоящем поединке-реванше.

Эти боксеры встречались в марте 2024 года, когда раздельным решением судей победил Фундора. Тогда американец отобрал у Цзю пояс WBO в первом среднем весе и завоевал вакантный титул WBC. Сейчас на кону будет стоять только титул WBC.

"Тим Цзю падал в своем предпоследнем бою с Бахрамом Муртазалиевым. Все равно остаются по вопросы по восстановлению. Да, Тим закрыл два поражения победой в апреле. В первом бою на результат сильно повлияло рассечение у Тима. А так Цзю пер вперед, и Фундора не особо пользовался длиной рук. Вообще Тим набил хороший рекорд на боях в Австралии, плюс на него играло имя отца. При этом у Тима Цзю были два серьезных оппонента, и бои прошли не в Австралии, и Тим оба проиграл. При этом в реванше с Фундорой все равно вижу равные шансы – 50 на 50. Многое будет зависеть от состояния Тима и психологического, и физического", - сказал Мусаев "Интерфаксу".

Поединок пройдет в США в ночь на 20 июля по московскому времени.

Сам Мусаев 22 июля на турнире "IBA.PRO 8" в Душанбе проведет бой за пояс IBA.PRO Intercontinental в весе до 67 кг против мексиканца Хосе Мигеля Боррего.