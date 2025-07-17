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Четырехкратный чемпион России Алексей Мелешин возглавил "Спартак-2"

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Алексей Мелешин занял пост главного тренера второй команды "Спартака", сообщается на сайте московского футбольного клуба.

"Новый главный тренер уже приступил к работе со второй командой красно-белых. В его штаб вошли тренер Дмитрий Ратников и тренер по физподготовке Артем Веселов", - говорится в сообщении.

49-летний Алексей Мелешин — "Спартака". Будучи полузащитником, он выступал за основной состав команды с 1996 по 1999 год, провел 90 матчей и забил 8 мячей. В составе "Спартака" он стал четырехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

Мелешин работает тренером в системе "Спартака" с 2011 года.

На посту наставника "Спартака" он сменил Дмитрия Комбарова.

футбол Спартак Спартак-2 Алексей Мелешин Дмитрий Комбаров
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