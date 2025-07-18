Вице-президент АСА считает, что Абдулвахабов победил бы Топурию в UFC

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Вице-президент АСА Асланбек Бадаев считает, что чемпион лиги в легком весе Абдул-Азиз Абдулвахабов смог бы победить чемпиона UFC испанца Илию Топурию.

"Если бы случился бой Абдул-Азиза и Топурии? Абдул-Азиз - наш чемпион, мы верим в него. Топурия - мировая звезда. И большинство людей будет ставить на него. Сам поединок бы показал. Но я скажу так - нет никого, кого бы не смог победить Абдул-Азиз на планете Земля в весе до 70 кг. Конечно, все может произойти, но этот парень способен на самые высокие результаты", - сказал Бадаев "Интерфаксу".

"Абдул-Азиз стал первым номером рейтинга вне зависимости от весовых категорий АСА, он это заслужил. Он должен там находиться. И конечно же это будущий член Зала славы АСА. И его противостояния против Али Багова также должны быть занесены в Зал славы. Эти четыре боя - классика лиги и классика российского ММА", - отметил Бадаев.

11 июля Абдулвахабов техническим нокаутом победил Али Багова на турнире АСА 189 в Грозном и в четвертый раз защитил титул чемпиона лиги.