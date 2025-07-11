Президент АСА Магомед Бибулатов: хотим стать лучшей лигой в ММА

Фото: пресс-служба АСА

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В пятницу в Грозном пройдет турнир АСА 189, посвященный трехкратному олимпийскому чемпиону многократному чемпиону мира и Европы по вольной борьбе Бувайсару Сайтиеву. Глава бойцовской лиги АСА Магомед Бибулатов в интервью "Интерфаксу" рассказал о предстоящем турнире, оценил свою работу во главе организации и ее дальнейшие перспективы.

- Сегодня в Грозном пройдет турнир памяти Бувайсара Сайтиева. Чем он примечателен для лиги?

- Для меня в первую очередь не просто памятный турнир, но и первый турнир в моем качестве президента лиги именно в Грозном. И мне нужно показать, на какой уровень мы вывели лигу – перед главой Чеченской республики, перед людьми, которые поставили мне и лиге задачу. Мы этим турниром показываем, что отдаем дань уважения Бувайсару Хамидовичу. Ожидания самые лучшие, я надеюсь, это будет очень крутой турнир.

- Надо понимать, он вызовет аншлаг?

- Аншлаг по любому будет. Мы изначально делали турниры в "Колизее" (спортивный комплекс) и там мест для зрителей не хватало. Сейчас делаем на Волейбольной арене, я уверен, что и там мест не хватит. Думаем, не провести ли турнир АСА 200 на "Ахмат Арене" (смеется), но газон портить мы не можем, а он дорогой там.

- Много почетных гостей будет?

- Гостей много будет, известных борцов, которые выступали с Бувайсаром. Акцент делаем на вольников, которые с ним дружили, тренировались. Помимо них, еще много приглашенных – промоутер Камил Гаджиев, например.

- Как изменилась ваша жизнь, когда вы стали уже не активным спортсменом, а главой лиги?

- Когда я был бойцом и завершал карьеру, я думал: сейчас буду спокойно жить (смеется), заниматься домашними делами. Но не тут-то было: выезды разные города, подготовка к турнирам. Но если честно, мне нравится этот процесс, я доволен работой. Было бы плохо, если бы я не понимал ММА, нюансы боев. Но я всю жизнь этому посвятил, поэтому мне не сказать, что очень трудно. Получаю удовольствие от работы.

- Правильно ли я понимаю, что руководить такой организацией должен именно бывший спортсмен?

- Именно ему будет намного легче, чем человеку, который в этом не разбирается. Тот же Камил Гаджиев выступал, тренировался, Армен Гулян тоже выступал, Николай Клименко, Александр Шаблий. Таких примеров много.

- Какие новшества вы ввели в лигу АСА?

- Внес изменения, в которых, как мне казалось, лига нуждалась, еще когда я был действующим спортсменом. Это были проблемы с весогонками; кроме того, я знал, что во время боя многие спортсмены скользили в клетки. Вот эти мелочи, которые человек, который сидит вокруг клетки, не замечает. А я знал это и в первую очередь я предложил добавить в весах полкилограмма, чтобы в них не было провалов. Потом сделали рейтинг не из топ-10 бойцов, а топ-15. Ввели зал славы АСА, потому что у этой лиги уже большая история.

- С чем связано расширение рейтинга?

- Бывает, что ребята из топ-5 не хотят драться с бойцами вне рейтинга. Но бывает так, что боец из топ-15 может выиграть у представителя первой пятерки. У нас такая конкуренция лиги. Поэтому мы сделали рейтинг топ-15, чтобы все знали, что эти ребята - рейтинговые бойцы. Им тоже приятно.

- Вы первый боец, кто введен в зал славы лиги АСА. Кто еще будет туда входить?

- На данный момент Майрбек Хасиев, я, а также скоро на турнире АСА 189 в Грозном мы еще включим одного человека в Зал Славы. Мы еще думаем бои включать, несколько кандидатов тоже уже есть. Из спортсменов в Зал Славы может попасть только завершивший карьеру боец. При этом включение бойца будет для него неожиданностью, они не будут знать об этом до церемонии.

- Планируете ли расширить географию мест проведения турниров АСА?

- В этом году поставлена задача вывезти турнир в Европу. Хотели провести его в Сербии, но на данный момент это слишком затратно. По расходам за его проведение мы можем провести два громких турнира в России. Так что с вариантом с Сербией решили подождать и перевели запланированный там турнир в Казахстан, Алма-Ату. Кроме того, осенью проведем турнир в ОАЭ. Остальные турниры – в городах России.

- Вы первая бойцовская лига, которая ввела допинг-контроль. Как решились на этот шаг?

- Многие бойцы, начиная путь в ММА, думают, что могут сделать результат благодаря допингу. И начинают использовать много того, что вредит их здоровью. В первую очередь мы ввели допинг-контроль, чтобы сохранить здоровье этим бойцам. В последнее время на каждом турнире мы тестируем десять бойцов – победителей и выборочно тех, кого, по нашему мнению, нужно проверить. Сейчас все задаются вопросом: а как мы будем наказывать тех, кто попадется? Мы всех уведомили и дали сейчас бойцам один год, чтобы их организм успел за это время очиститься. А наказывать будем только с начала следующего года. Минимальное наказание: отстранять на полгода. А дальше посмотрим. Самое, что задевает бойцов, когда они могут лишиться гонораров, так что штрафные санкции должны их остановить (смеется).

- Ваш земляк Хамзат Чимаев 16 августа проведет бой за титул чемпиона UFC против Дрикуса Дю Плесси. В чем Хамзат превосходит соперника?

- Если сейчас есть боец, который может победить Дю Плесси, - это Хамзат Чимаев. У него есть все для этого. Самое главное: способность правильно настроиться на бой, избегать лишних переживаний. Многие бойцы очень много тренируются, пашут, но потом чемпионский статус начинает на них давить. Из-за дополнительных переживаний в бою они не могут показать даже 50% своих возможностей. Хамзаев же получает удовольствие от боев, от всего этого процесса. Поэтому я не думаю, что у него будут проблемы именно психологического характера. Самое главное: чтобы он вышел на бой без травм. Мы ждем первого чемпиона UFC из Чеченской республики. Очень надеемся, что он выиграет. Дю Плесси очень хорош в навыках и стойках, Хамзат – в борьбе. В функционалке у Чимаева были проблемы, но сейчас он работал с очень хорошими профильными тренерами. Это Зелимхан Гайрбеков, (...). Я думаю, эти проблемы он решил.

- Какого еще боя ждете?

- Очень хотел бы увидеть бой Топурия против Махачева в UFC. Были те, кто сомневался, что Илия Топурия не сможет подняться показать себя в легком весе. Но он уже там все доказал, и у него соперники были в последних боях топовые: Александр Волкановски, Макс Холлоуэй, Чарльз Оливера. И всех он отправил в нокаут. И конечно бой Джона Джонса против Аспинэлла хотел, но американец уже завершил карьеру. Но конкретно сейчас я хочу увидеть чемпионский бой финала Гран-при Абдул-Азиза Абдулвахабова против Али Багова на турнире АСА 189. Это будет четвертый их очный поединок, пока счет 2-1 в пользу Абдул-Азиза. Кто знает, если Абдулвахабов победит, на их противостоянии будет поставлена точка. А если счет сравняется, может, мы увидим пятый их поединок.

- Что бы вы переняли у UFC?

- Я за разными лигами слежу, не только UFC. И смотрю за ними именно в плане организации турниров. Например, обращал внимание на некоторые детали, как красивее сделать – не именно бои, а картину турнира. То, что нам надо, я оттуда беру и мне не стыдно об этом говорить. Но и с наших турниров другие лиги тоже перенимают некоторые детали.

- Какое место в условном рейтинге бойцовских лиг вы отвели бы лиге АСА?

- Я не делаю ранжирования между лигами. Мы стараемся быть лучшими. На данный момент мы понимаем, что UFC – без сомнения лучшая лига в мире, но мы хотим быть лучшими.