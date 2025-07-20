Дастин Порье проиграл Максу Холлоуэю в последнем поединке в UFC

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Американский боец смешанного стиля Дастин Порье потерпел поражение от соотечественника Макса Холлоуэя в главном поединке турнира UFC 318 в Новом Орлеане (США).

По итогам пяти раундов победу Холлоуэю присудили единогласным решением судей.

Бойцы представляют легкую весовую категорию.

36-летний Порье анонсировал, что этот бой будет для него последним в карьере. На его счету 30 побед и десять поражений, один поединок признан несостоявшимся.

33-летний Холлоуэй выиграл 27 боев, на его счету восемь проигранных поединков.