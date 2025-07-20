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Россиянин Копылов проиграл бразильцу Косте на турнире UFC

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Роман Копылов проиграл сопернику из Бразилии Пауло Косте в со-главном поединке турнира UFC 318 в Новом Орлеане (США).

По итогам трех раундов победу Косте присудили единогласным решением судей.

Бойцы представляют средний вес.

Для 33-летнего Копылова это четвертое поражение в смешанных единоборствах. Также на его счету 14 побед.

34-летний Коста выиграл в 15-й раз, у него также четыре поражения.

UFC Роман Копылов Пауло Коста MMA
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