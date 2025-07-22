Россия победила США в матчевой встрече по вольной борьбе

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Сборная России по вольной борьбе добилась победы над командой США в прошедшей в Будапеште матчевой встрече.

Счет по победам – 6:4 в пользу россиян.

В составе российской сборной побед добились

Поединки прошли в 10 весовых категориях и завершились победой сборной России со счетом 6:4.

В составе сборной России победные поединки провели Муса Мехтиханов (до 57 кг), Муслим Мехтиханов (до 61 кг), Абасгаджи Магомедов (до 65 кг), Сайын Казырык (до 70 кг), Магома Дибиргаджиев (до 74 кг, Зелимхан Хизриев (до 125 кг).