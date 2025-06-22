Сборная России по боксу победила сборную мира в матчевой встрече

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Боксеры сборной России со счетом 5:0 победили сборную мира в матчевой встрече, прошедшей в рамках Петербургского международного экономического форума.

В поединке боксеров весовой категории до 57 кг чемпион Европы и трехкратный чемпион России Эдуард Саввин техническим нокаутом в четвертом раунде одолел венесуэльца Уильяма Флореса.

"К концу боя соперник сильно устал. Уже во втором раунде увидел, что он не тот, что в начале, удар уже стал размашистым, хорошо заметным. Я тоже подустал, тем более, что удар у венесуэльца хороший, плотный. Я старался в каждом раунде делать свою работу. А в четвертом раунде увидел, что венесуэлец открыл корпус, и точно попал", - сказал Саввин слова которого приводит пресс-служба Федерации бокса России.

В категории веса до 60 кг чемпион Европы, трехкратный чемпион России, обладатель пояса чемпиона мира IBA PRO Всеволод Шумков единогласным решением судей победил серебряного призера чемпионата Европы и чемпиона Армении Артура Базеяна.

"Тяжело проводить два профессиональных боя в неделю", - сказал Шумков, который 14 июня в Екатеринбурге по итогам выиграл у Джонатана Лотанго из ДР Конго.

"Сил мне все равно хватило, выиграл, собой доволен. Серьезная подготовка, которую мы прошли, оказалась не зря. Но нужно еще работать над четкостью удара. Займемся этим перед чемпионатом России, который пройдет в августе в Екатеринбурге", - отметил он.

Александр Зырянов (до 67 кг) победил Рахата Сейтжана из Казахстана.

"Во втором раунде пропустил удар, но в целом справился со своей задачей. Где-то в моменте после пропущенного удара было тяжело, но все равно удалось победить. Главное было перетерпеть, сдержать свои эмоции. Важна была концентрация, чтобы не пропустить еще раз, и чтобы глаз совсем не заплыл", - сказал Зырянов.

Юрий Осипов (до 70 кг) в первом раунде нокаутировал аргентинца Эмилиано Пучета. Однако большое количество боев не помогло ему избежать нокаутирующего удара уже в первом раунде.

Действующий чемпион страны и победитель Кубка России в супертяжелом весе Давид Суров в поединке в весе свыше 92 кг одолел колумбийца Кристиана Сальседо.

Матчевая встреча "Сборная России – сборная мира" была организована промоутерской компанией СОЮЗ при поддержке Федерации бокса России и Спортивной федерации бокса Санкт-Петербурга.