Синхронисты Гурбанбердиева и Мальцев выиграли ЧМ в миксте

Фото: AP/ТАСС

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев завоевали золото чемпионата мира по водным видам спорта среди смешанных дуэтов.

Результат россиян – 233,2100 балла.

Второе место заняли испанцы Мирея Эрнандес Луна и Деннис Гонсалес Бонеу (230,4634).

Бронзу завоевали представители Италии Лукреция Руджеро и Филиппо Пелати (228,0275).

Чемпионат проходит в Сингапуре.

Мальцев стал семикратным чемпионом мира, три золота он выиграл на нынешним ЧМ. Гурбанбердиева теперь – трехкратная чемпионка мира.