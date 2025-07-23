Маркус Рэшфорд перешел в "Барселону"

Фото: Neville Williams/Aston Villa FC via Getty Images

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Нападающий сборной Англии Маркус Рэшфорд перешел в "Барселону", сообщает пресс-служба испанского футбольного клуба.

"Барселона" арендовала 27-летнего футболиста у английского "Манчестер Юнайтед" на один сезон.

Соглашение предусматривает опцю выкупа.

В МЮ Рэшфорд играл с 2016 года. В составе команды из Манчестера он по два раза выиграл Кубок Англии и Кубок Английской лиги, по разу – Суперкубок Англии, Лигу Европы УЕФА. Он – серебряный призер чемпионата Европы.