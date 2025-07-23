Поиск

Французский футболист Перрен перешел в "Краснодар"

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Полузащитник Гаэтан Перрен стал игроком "Краснодара", сообщается на сайте российского футбольного клуба.

29-летний француз подписал с "Краснодаром" трехлетний контракт.

Предыдущим клубом футболиста был "Осер", цвета которого он защищал с 2021 года. В чемпионате Франции-2024/25 Перрен забил десять голов и сделал 11 голевых передач, став одним из самых лучших ассистентов турнира.

"Краснодар" - действующий чемпион России.

футбол Краснодар Гаэтан Перрен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦСКА и "Оренбург" сыграли вничью в матче перового РПЛ

Россиянок допустили к участию в командном ЧМ по шахматам

Россиянок допустили к участию в командном ЧМ по шахматам

"Зенит" обыграл "Ростов" в первом туре РПЛ

"Зенит" обыграл "Ростов" в первом туре РПЛ

"Краснодар" разгромил "Пари НН" в чемпионате России по футболу

Усик нокаутировал Дюбуа и вновь стал абсолютным чемпионом мира

Усик нокаутировал Дюбуа и вновь стал абсолютным чемпионом мира

"Спартак" обыграл махачкалинское "Динамо" в первом туре РПЛ

"Спартак" обыграл махачкалинское "Динамо" в первом туре РПЛ

Рублев проиграл в полуфинале турнира в Мексике

Рублев проиграл в полуфинале турнира в Мексике

Московское "Динамо" и "Балтика" сыграли вничью в матче открытия РПЛ

Уголовное дело завели после нападения на бойца ММА в Махачкале

Матчи РПЛ в прошлом сезоне посетили 2,9 млн человек

Матчи РПЛ в прошлом сезоне посетили 2,9 млн человек
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });