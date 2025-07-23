Французский футболист Перрен перешел в "Краснодар"

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Полузащитник Гаэтан Перрен стал игроком "Краснодара", сообщается на сайте российского футбольного клуба.

29-летний француз подписал с "Краснодаром" трехлетний контракт.

Предыдущим клубом футболиста был "Осер", цвета которого он защищал с 2021 года. В чемпионате Франции-2024/25 Перрен забил десять голов и сделал 11 голевых передач, став одним из самых лучших ассистентов турнира.

"Краснодар" - действующий чемпион России.